حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من قطاع غزة مقابل تحرير الاسرى.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هذا لم يحدث ولن يحدث، وقادة حماس يعتبرون أنفسهم مثلهم مثل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "قادة حماس لا يختلفون عن أبناء الشعب الفلسطيني، وهم بايعوا على الشهادة وعلى أن يكونوا شهداء، وهم شهداء يمشون على الأرض، ولا يخشون تهديدات الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف: "نعمل من أجل تحرير أرضنا وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.. الاحتلال فاشل عاجز عن الوصول لأي من قادتنا العسكريين أو السياسيين في القطاع ومن ثم يطلق تهديداته هذه التي لا تخيفنا".



وتابع طاهر النونو: "التفاوض من أجل شعبنا وأسرى شعبنا وحقوق شعبنا ووطننا.. لا يمكن إطلاق سراح الأسرى بالقوة، ولا جوا ولا بحرا ولا بالعملية البرية فلن يحصد الاحتلال إلا الخيبة".

واسترسل: "نحن بين شعبنا وصفوف شعبنا ونقاتل، وأبناءنا يستشهدون كما يستشهد قادتنا"، موضحا: "جيش الاحتلال عندما أشاع بأن مستشفى الشفاء مركز للمقاومة، في حين أن المقاومة تجنب هذه الأماكن".



وعلق على التلويح أو التهديد باغتيال وتصفية قيادات حماس الموجودة في الدوحة على يد دولة الاحتلال، قائلا: "الاحتلال حاول اغتيال بعض من قادة حماس في بعض الدول، لكن هذه التهديدات لا يرمش لها جفن ولا نخاف منها، ولن تثنينا أو تدفعنا للتراجع عن مسئوليتنا، ولكنها تشير إلى فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز على الأرض في غزة".



ولفت إلى أن نتنياهو يتحمل شخصيا إفشال صفقة تبادل الأسرى التي كادت تتم الثلاثاء الماضي برعاية وجهود دولتي مصر وقطر"، موضحا: "رئيس الوزراء الإسرائيلي ماطل في اللحظات الأخيرة".