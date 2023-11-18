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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: فكرة الشرق الأوسط الكبير سببت هجوم حماس علي إسرائيل

صدى البلد

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست، عن لقائه قبل أسابيع من السابع من أكتوبر، في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

 

أشار بايدن أن الموضوع الرئيسي لتلك المحادثة هو مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي من شأنها أن تساعد إسرائيل والأراضي الفلسطينية على الاندماج بشكل أفضل في الشرق الأوسط الكبير. 

 

وأوضح أن الشرق الأوسط الكبير هي أيضا الفكرة وراء الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، والذي أعلنت عنه مع شركائي في قمة مجموعة العشرين في الهند في أوائل سبتمبر.

 

إن التكامل الأقوى بين البلدان يخلق أسواقا يمكن التنبؤ بها، كما كتب بايدن، ويجتذب قدرا أكبر من الاستثمار. إن تحسين الاتصال الإقليمي بما في ذلك البنية التحتية المادية والاقتصادية يدعم زيادة فرص العمل والمزيد من الفرص للشباب. 

 

وأوضح أن هذا ما عملنا على تحقيقه في الشرق الأوسط. إنه مستقبل لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها، وأعتقد أن محاولة تدمير الأمل في ذلك المستقبل كانت من بين الأسباب التي دفعت حماس إلى التحريض على هذه الأزمة.

جو بايدن بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غزة

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