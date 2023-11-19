إعدام لحوم فاسدة في حملة مكبرة بأحد مراكز الدقهلية

شن مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية برئاسة رحاب المزين وبالتنسيق مع الإداره الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري و الهيئة القومية لسلامة الغذاء وادارة البيئه والتنمية الاقتصاديه (الاسواق والمعارض ) "اللجان الخماسية عدة حملات لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا .



أسفرت الحملة عن إعدام 35 كيلو لحم مفروم ولحوم متبلة دجاج ولحوم وسمين غير صالح للاستهلاك الأدمي.

وتحرر محضرين لعدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحيه، ضبط عدد 10 كيلو لحمه لذبحها خارج السلخانه واعدام 10 كيلو سردين فاسد.

IMG-20231118-WA0018

IMG-20231118-WA0016

IMG-20231118-WA0016

IMG-20231118-WA0014

IMG-20231118-WA0017

IMG-20231118-WA0018