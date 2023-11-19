عمري كله.. مقتطفات من حفل وائل كفوري بموسم الرياض

أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة إليسا، التي قدمت الجزء الأول من الحفل.

وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها: (يا غايب، لو حبنا غلطة، عمري كلو)، وغيرها من الأغاني.

وشهد حفل وائل كفوري، واليسا، حضور جماهيري كبير، منها جزء كبير من ذوي الهمم.

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أغاني وائل كفورى

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.