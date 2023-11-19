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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام بحكومة نتنياهو بشأن صفقة أسرى.. ماذا يريد الزعيم الصهيوني؟

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحف عبرية إن هناك انقساما في حكومة الاحتلال الصهيوني من صفقة للإفراج عن الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية.

 

مع بداية الأسبوع السابع من الحرب يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في شمال قطاع غزة.
دخلت الفرقتان المدرعتان رقم 36 و162 إلى منطقتين في الأجزاء الشمالية والشرقية من مدينة غزة، تضمان مخيم جباليا للاجئين وأحياء الزيتون والرمال والشيخ عجلين في المدينة، 
ومن الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواجه مقاومة عسكرية أكبر في الأيام المقبلة.

 

وبحسب الصحف يريد نتنياهو استكمال مهامه حتى يحقق أي شيء على الأرض ضد المقاومة.
وتوصلت إسرائيل والولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق مبدئي يقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، وفق ما ذكر اليوم الأحد أشخاص مطلعون على المشاورات بحسب صحيفة واشنطن بوست.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين قالوا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. 

اتفاق مبدئي احتلال الاسرائيلي إسرائيل والولايات المتحدة

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