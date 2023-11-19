"صرف الإسكندرية": رفع حالة الاستعداد و187 سيارة ومعدة للتعامل مع الأمطار

أكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية المهندس محمود نافع، رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة؛ للتعامل مع الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليًا.. مشيرا إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فورًا.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لسير العمل أثناء الأمطار المستمرة التي شهدتها المحافظة، حيث تفقد تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي؛ للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل، وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد، وكوبري كيلوباترا، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وموقع وردة العصافرة، وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي، وشارع المستشارين، وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزه ومحطة المعمورة البلد.

ووجه رئيس الشركة، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق؛ لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن (175) طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد نافع على استمرار التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف قرر تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية؛ بسبب سوء حالة الطقس.