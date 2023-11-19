وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو (دون والش)؟

توفي مستكشف وعالم المحيطات الكابتن دون والش يوم 12 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 92 عامًا، وقبل أكثر من 60 عامًا، قام بأول نزول على الإطلاق إلى أعمق مكان في المحيط، وهو خندق ماريانا الذي يقع على عمق 11 كيلومترًا (سبعة أميال) تقريبًا.

ولد والش في بيركلي، كاليفورنيا في 2 نوفمبر 1931 وكان مرتبطًا بعلوم المحيطات والهندسة والسياسة البحرية لأكثر من خمسين عامًا.

وتم تكليفه كضابط في البحرية الأمريكية بعد تخرجه من الأكاديمية البحرية الأمريكية في عام 1954 حتى تقاعد برتبة نقيب.

دون والش

في عام 1960، كان هوس الفضاء يجتاح العالم وكان رواد الفضاء يحلمون بأول رحلاتهم نحو السماء، لكن الكابتن دون والش الذي كان يعمل ضابطًا بحريًا أمريكيًا البالغ من العمر 28 عامًا كان يتطلع إلى الأسفل كثيرًا، وكان على وشك النزول أعمق مما غامر به أي إنسان من قبل.

رحلة خندق ماريانا

وفي 23 يناير 1960، بدأ دون وعالم المحيطات السويسري جاك بيكار، الذي صمم غواصة الأعماق مع والده أوجست بيكار، النزول تحت الأمواج، كانت الغواصة بمثابة غرفة سميكة الجدران الفولاذية.

وقال دون ، إن مساحتها كانت بحجم ثلاجة منزلية كبيرة، وأن درجة الحرارة في الداخل كانت باردة أيضًا، بحسب شبكة BBC الإخبارية.

وبينما كان الزوجان يغوصان ببطء في الظلام، بدأت المركبة في الصرير والأنين مع تزايد الضغط، فقد تم بناء غواصة الأعماق لتتحمل أكثر من 1000 مرة من الضغط عند مستوى سطح البحر، ولكن لم يتم اختبارها مطلقًا إلى أقصى حدودها في هذه الأنواع من الأعماق.

دون والش وجاك بيكار

تم الغوص بسلاسة في البداية، ولكن على ارتفاع حوالي 9000 متر، اهتزت غواصة الأعماق بقوة مثيرة للقلق وبدا الأمر وكأن شيئًا كبيرًا قد انكسر، لكن دون وجاك قاما بفحص قراءات أجهزتهما بعناية، ولكن بدا كل شيء على ما يرام، لذلك قررا الاستمرار.

وبعد خمس ساعات، توجهت الغواصة ببطء إلى عمق أكبر، وتجاوز مقياس العمق 10000 متر - ولكن لم تكن هناك أي علامة على قاع البحر، لذلك بدأ الثنائي في التساؤل عن المدى الذي سيتعين عليهم الذهاب إليه.

لكن أخيرًا، بدأ وهج أضواء غواصة الأعماق ينعكس نحوهم. لقد نجح دون وجاك في تحقيق ذلك. فعلى بعد حوالي 11 كيلومترًا (سبعة أميال)، كانا في أسفل خندق ماريانا.

وقال دون: "بعد هبوطنا، قمنا بتحريك الكثير من الرواسب لأن تلك الرواسب السفلية شبه سائلة". مضيفًا أن الأمر كان أشبه بالنظر إلى وعاء من الحليب، لذلك لم نحصل مطلقًا على صورة لأعمق مكان في المحيط.

الكابتن دون والش

أمضى الزوجان حوالي 20 دقيقة في قاع البحر. وأثناء تفتيش المركبة اكتشفوا مصدر الانفجار الذي سمعوه سابقًا. فقد تحطمت نافذة أكريليك داخل فتحة المدخل. ولحسن الحظ، لم تكن تلك حدود ضغط، ولو كان الأمر كذلك لتسببت في انفجار داخلي فوري. ثم تمكنوا من العودة بأمان إلى السطح بعد ذلك.

وبذلك استطاع الثنائي صنع التاريخ، حيث حصلا على وسام الاستحقاق من الرئيس الأمريكي دوايت دي أيزنهاور من بين الميداليات والمكافئات الأخرى.

ما بعد البحرية

بعد البحرية، أصبح دون والش أستاذًا لهندسة المحيطات في جامعة جنوب كاليفورنيا، كما أنشأ شركة استشارات بحرية وكان مدافعًا قويًا عن السلامة في الصناعة. وقام والش بتأسيس وإدارة معهد الجامعة للدراسات البحرية والساحلية.

لقد حذر والش مسبقًا من مأساة تيتان - الغواصة التي انفجرت في طريقها إلى تيتانيك، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها. فقبل سنوات، كان قد كتب إلى الرئيس التنفيذي للشركة محذرًا من أن عدم اختبار الغواصة قد يكون له عواقب كارثية.