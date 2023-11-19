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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة تقلبات الطقس.. إعادة انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالقليوبية ..صور

انتشار السيارات
انتشار السيارات

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السئ التي ضربت المحافظة صباح اليوم الأحد وشهدت سقوط أمطار متوسطة علي بعض أنحاء المحافظة، وسط شدة حركة الرياح وانتشار الأتربة في الجو.


وكانت قد شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة على بعض أنحاء المحافظة مع شدة حركة الرياح مع انتشار مكثف الغيوم في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة حالة التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة.
 

وأوضح المهند  مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه تم التشديد على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.


وتابع "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى 193 محطة.

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القليوبية الحملة الميكانيكية التقلبات الجوية الصيانة الدورية المولدات الكهربائية المواد البترولية المناطق الحيوية

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