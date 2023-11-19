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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في السرقة بالجيزة والمنوفية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة (7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة). 

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه..وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء .. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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