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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي: حريصون على تنمية ونشر ثقافة القراءة والاطلاع بين شباب الأزهر

المحرصاوي
المحرصاوي

شهد اليوم د. محمد حسين المحرصاوي - والسيد أسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة شفيقة الشهاوي - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، افتتاح معرض الكتاب لمجمع البحوث الإسلامية بالكلية.

المحرصاوي: حريصون على تنمية ونشر ثقافة القراءة والاطلاع بين شباب الأزهر

وأكد د. المحرصاوي، خلال افتتاحه للمعرض أن هذا المعرض يعد نافذة للطلاب للاطلاع على إصدارات المجمع وما تحويه من كتب متنوعة في مجالات المعرفة المختلفة خاصة في مجال العلوم الشرعية التي تخدم طلاب الازهر الشريف. 
وقالت د. شفيقة الشهاوي - عميدة الكلية: إن هذا المعرض يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها المنظمة لكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات من أجل اقتناء الكتب بأسعار رمزية حتى تكون مرجعا لهم تساعدهم في تحصيلهم العلمي.
كما أن هذا المعرض ضمن مجموعة من المعارض التي تتشارك فيها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مع كليات جامعة الأزهر خدمة للطلاب من أجل أن تكون هذه المعارض نافذة معرفية لتلبية احتياجات طلاب العلم.

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ورشة «مهارات من جوجل» بمقر «كلية اللغة العربية بالزقازيق» بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر»

في إطار اهتمام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بتأهيل طلاب الأزهر لسوق العمل، عقد مشروع «سفراء الأزهر» ورشة عمل لطلاب كلية اللغة العربية بنين بالزقازيق، تحت عنوان «مهارات من جوجل» بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بمشاركة سبعين متدربا.

ألقى الدكتور علي عبداللطيف - وكيل الكلية للدراسات العليا، كلمة للمتدربين، أكد فيها على أهمية اهتمام كل طالب بتطوير مهاراته حتى يكون مستعدًّا لمواجهة التطورات المتلاحقة لسوق العمل التي تتطلب معرفة وإتقانا لتكنولوجيا العصر ليدخل فيه بأقدام ثابتة ومهارات متعددة، كما حث الطلاب الجد ومواصلة الاجتهاد للارتقاء بأنفسهم وجامعتهم ووطنهم وأزهرنا الشريف، هذه القلعة الحصينة التي نتشرف بالانتساب إليها, ثم ختم كلمته بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور سعيد الهلالي - عميد الكلية، على جهوده المباركة في خدمة طلاب الكلية.

حاضر في الورشة المهندس عمرو الشرابي - المدرب المعتمد بمؤسسة إنجاز مصر.
وخلال محاضراته تناول كيفية تطوير إستراتيجية التعليم على الإنترنت وذلك باتباع عملية الوعي والتفكير وكيفية ضمان فعاليات تصميم المواقع الإلكترونية، كما تناول أدوات التسويق الرقمي المتوفرة وذلك من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المتدرب على الملاحظة والتركيز واتخاذ القرار الصائب.

جا، ذلك تحت إشراف أ.د/ سعيد الهلالي - عميد الكلية، وبحضور، د. محمد عبدالباقي - مسئول مشروع «سفراء الأزهر» بالكلية. 

المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الازهر خريجي الأزهر نشر ثقافة القراءة كلية الدراسات الإسلامية والعربية معرض الكتاب لمجمع البحوث الإسلامية

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