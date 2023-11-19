خارج الحسابات.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن ضم بيراميدز لـ علي معلول

كشف أحمد حسن عن مصير علي معلول الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر داخل بيراميدز: علي معلول خارج الحسابات حتى لو رحل عن الأهلي نهاية الموسم".

كشف فرج عامر عن مفاجأة كبيرة حول مصير الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "علي معلول اختار ان يخرج اعارة للخليج بعد بطولة كأس العالم للأندية في السعودية الي نهاية عقده مع الأهلي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.