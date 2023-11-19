حملة بشبابها تجوب محافظات مصر لتعزيز المشاركة والوعي السياسي

انطلقت فعاليات حملة بشبابها في العديد من المحافظات المصرية لحث الشباب على المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الوطني وجابت المقاهي والمطاعم والشوارع والأندية وأماكن التجمعات الشبابية بالقرى والمدن.

كما تنفذ الحملة لقاءات متنوعة تهدف إلى الارتقاء بالوعي السياسي والثقافي لدى الشباب ومختلف الشرائح المجتمعية، وتوزيع المنشورات الخاصة بالحملة والتي تشمل الرؤية والهدف والرسالة الخاصة بها، بهدف تحفيزهم على المشاركة السياسية للانتخابات الرئاسية 2024م.



ونفذ متطوعو الحملة سلسلة من اللقاءات داخل 18 محافظة حتي الآن “ القاهرة ؛ كفر الشيخ ؛ الشرقية ؛ القليوبية ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ الدقهلية؛ المنوفية ؛ السويس ؛ سوهاج ؛ المنيا ؛قنا ؛ بني سويف ؛ الإسكندرية ؛ الجيزة ؛ الفيوم ”، حيث من المقرر استكمال باقي المحافظات خلال المرحلة الحالية.

يذكر أنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد في 20 أغسطس الماضي تدشين حملة «بشبابها» لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر2023.