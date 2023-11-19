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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركات عملاقة مثل Apple وDisney تسحب إعلاناتها من تويتر..بسبب منشورات معادية للسامية

شركات عملاقة مثل
شركات عملاقة مثل Apple وDisney تسحب إعلاناتها من تويتر..بسبب

أوقفت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Apple و Disney و Warner Bros Discovery، حملاتها الإعلانية عبر الإنترنت على X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد أن أدلى المالك إيلون ماسك بملاحظة معادية للسامية على المنصة.

وجاء قرار الشركات استجابة لرد إيلون ماسك على منشور على X يتهم فيه "الجاليات اليهودية" بدفع "الكراهية ضد البيض".

كتب ماسك: "لقد قلت الحقيقة الفعلية". سحب العلامات التجارية الرئيسية الإعلانات من X / Twitter بسبب المنشورات المعادية للسامية

في المقابل، أوقفت Apple و Disney حملاتهما الإعلانية X / Twitter ، كما ذكرت Axios و The New York Times ، كما قامت Warner Bros Discovery و IBM و Paramount Global و Lions Gate Entertainment بتعليق الحملات على الموقع.

وقال متحدث باسم IBM إن الشركة لديها "تسامح صفر مع خطاب الكراهية والتمييز" وأنها "علقت على الفور جميع الإعلانات على X بينما نحقق في هذا الوضع غير المقبول تمامًا".

شركات عملاقة مثل Apple وDisney تسحب إعلاناتها من تويتر..بسبب منشورات معادية للسامية

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه ماسك انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع X.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اتهام الموقع بتقديم منصة للسامية بعد أن تم الكشف عن أن الإعلانات من عدة شركات رئيسية، بما في ذلك Apple و IBM، يتم عرضها بجوار "المحتوى الذي يروج لأدولف هتلر وحزبه النازي".

كما تعرض ماسك لانتقادات من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، الذي قال إن تصريحات ماسك كانت "غير مقبولة" و "بشعة". واتهم بيتس أيضًا ماسك بتكرار "الكذبة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكًا في التاريخ الأمريكي".

إن تعليق الإعلانات من قبل العديد من الشركات الكبرى ضربة كبيرة لمالية X، يعتمد الموقع بشكل كبير على عائدات الإعلانات، وقد يؤدي فقدان هؤلاء المعلنين إلى تأثير كبير على صافي أرباحه.

إن الجدل المحيط بتصريحات ماسك هو مجرد أحدث سلسلة من الجدل الذي عانى منه X منذ أن تولى الملياردير الأمريكي زمام الأمور في أكتوبر 2022، وقد تم اتهام ماسك بكل شيء بدءًا من طرد الموظفين دون سبب إلى إعادة تفعيل حسابات المستخدمين المحظورين.

يبقى أن نرى ما إذا كان إيلون ماسك سيكون قادرًا على تجاوز هذه العاصفة الأخيرة، لكن من الواضح أن سلوكه له تأثير خطير على سمعة X وأعماله.

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