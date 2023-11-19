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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد وصول الشحنة الثانية.. رئيس جريفولز ايجيبت: توقعات بوصول كميات أدوية مشتقة من البلازما باستمرار

وصول الشحنة الثانية
وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا وإشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعى الذى يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 لإضطرابات النزيف الذاتى "هيموفيليا" بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

يأتي ذلك إستمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما ، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

القوات المسلحة

وجارى حالياً إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز ايجيبت" والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالى 20 مركز على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

جريفولز ايجيبت

وأكد اللواء طبيب مجدى أمين مبارك رئيس مجلس إدارة "جريفولز ايجيبت" بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية، بصفة متتالية مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتى تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر ، علماً بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

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جريفولز إيجيبت البلازما دواء الجلوبيولين الجلوبيولين نقص المناعة القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية البلازما المصرية

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