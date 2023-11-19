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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتعامل مع سقوط الأمطار..انتشار معدات وفرق شفط المياه بشوارع وميادين الجيزة

انتشار معدات وفرق
انتشار معدات وفرق شفط المياه

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.


ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لإنتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقاً بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة مشدداً على إستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الجيزة على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها الي النقاط التي بحاجه الى تدعيم للفرق والمعدات وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.


وأكد المحافظ على الإنعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ.

تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.

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