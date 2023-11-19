فرنسا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى غزة

قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بيان اليوم الأحد، إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة مستشفى ثانية إلى غزة.

وسترسل فرنسا طائرة تحمل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية في بداية الأسبوع، وستساهم في رحلات المساعدات الطبية للاتحاد الأوروبي بين يومي 23 و30 نوفمبر.

وتقوم فرنسا أيضًا بإعداد سفينة مستشفى ثانية، وهي حاملة المروحيات ديكسمود، والتي ستصل إلى مصر في الأيام المقبلة.

وقد نشرت فرنسا بالفعل أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية تونير، والتي تضم حوالي 60 سريرًا ومجموعتين عاملتين - في المنطقة. وأضاف البيان أن فرنسا ستنشر أيضا طائرات مدنية وعسكرية لإجلاء الأطفال المرضى أو المصابين من غزة.