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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣.

وقد قام الوزير بإطلاق البرنامج التدريبي من قاعة التدريب بمدرسة الشهيد رامي الجنجيهى التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وقد أكد الدكتور رضا حجازى،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدور الهام للمتدربين   فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوازرة التربية والتعليم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن البرنامج يشتمل على تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم فى نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير؛ لتوعيتهم بإسهامات الدولة.

كما أجرى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حوارا مع عدد من المتدربين عن أهمية  هذا التدريب والاستفادة منه، حيث أكدوا من جانبهم أهمية هذا البرنامج في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة من خلال منحهم المعلومات الصحيحة والموثقة.

ووجه الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر والتقدير للإدارة العامة لشئون القيادات التربوية وإدارات التدريب بالمديريات التعليمية ومراكز التدريب الرئيسية ولجميع المدربين المشاركين فى البرنامج.
وتتضمن الفئات المستهدفة لهذا البرنامج مديري المدارس، ومعلم واحد وإخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين.

ويتضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني يركز على "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".

ويتم التدريب في قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، ومراكز التدريب الرئيسية، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلي وبعدي)، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم دون تحمل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية وتم إعداد الحقيبة التدريبية بمعرفة الادارة العامة لشئون القيادات التربوية.

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