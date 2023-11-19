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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع التقلبات الجوية المفاجئة..رفع حالة الطوارئ للقصوى في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حاله الطوارئ القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وسوء حالة الطقس.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف  للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعه أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية الإنعقاد الدائم لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء  وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

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كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار  والأطقم العاملة عليها للحفاظ  على أمن وسلامة المواطنين.

شدد  المحافظ  علي وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من توافر مولدات كهرباء بديلة بالمستشفيات لتشغيلها في حاله حدوث انقطاع للكهرباء نتيجه سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حرصا على صحة المرضي وسلامتهم.

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