رغم عدم وجود صفقة حالية.. إسرائيل تأمل بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى بغزة

أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايكل هرتسوج، أن تل أبيب تأمل بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى في الأيام المقبلة.

وقال هرتسوج في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي نيوز" اليوم الأحد، إن إسرائيل تأمل بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى المتواجدين بغزة في الأيام المقبلة.

وأضاف: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أمس السبت، أنه حتى الآن لا توجد أي صفقة للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي السبت "نقول لأهالي الأسرى قلبنا معهم لكن لا صفقة حتى الآن بشأن الإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه دعا عائلات الأسرى للقاء حكومة الحرب هذا الأسبوع؛ لرؤية ما يقومون به، لافتًا إلى أن تل أبيب تصر على حماية مصالحها على الرغم من معارضة بعض الأصدقاء.

وتابع نتنياهو قوله "نحاول مقاومة الضغوط الدولية ولن نوقف الحرب قبل القضاء على حماس"، مستطردًا أن هناك “الكثير من التقارير غير الصحيحة” حول إطلاق سراح بعض أو كل الأسرى.

ولفت إلى أنه “حتى الآن لا يوجد اتفاق”، مؤكدًا أنه إذا ظهر أي اتفاق؛ فسيتم إعلام الشعب به.