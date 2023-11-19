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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم الطفل الدولي.. الجامعة العربية تطلق فيديو يوثق معاناة الصغار بغزة

الجامعة العربية تطلق
الجامعة العربية تطلق فيديو يوثق معاناة أطفال غزة

أطلقت الأمانة العامة الجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة) فيديو يوثق معاناة الطفل الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم الطفل الدولي" والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق  أعلان الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، واعتمدت فيه "اتفاقية حقوق الطفل".


ودعت جامعة الدول العربية  المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم، وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم ٢٢المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة الدول العربية بمناسبة يوم الطفل الدولي" والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم إعلان حقوق الطفل " واعتمدت "اتفاقية حقوق الطفل"، ونظرا لما يشهده العالم بأسره من عدوان غاشم لقوات للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والذي يعد حرب إبادة ضد الأطفال الفلسطينيين وسط عجز دولي عن لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي حصدت الآلاف من الأطفال.


وأعتبرت جامعة الدول العربية، أن  ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولا إنسانية.


وأكدت الجامعة العربية في يوم الطفل الدولي على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدًا عن كل أشكال العنف، وحقه الكامل بالحماية في ظروف الاحتلال.

 

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