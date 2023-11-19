زوجة نجم الزمالك السابق تبرز جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة

تألقت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت دينا سليم بإطلالة كلاسيكية جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.