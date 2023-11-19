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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يرفض التصالح فى تغيير الأماكن المخصصة للجراجات

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

رفض  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التصالح فى عدد من مخالفات البناء ومن بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

وجاء نص الـمــادة (3) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :


مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

وكان مجلس النواب قد وافق على الاعتداد بالتصوير الجوي فى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

وتوابعها بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير
الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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