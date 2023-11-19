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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"شباب المصريين بالخارج": بحثنا مع الجالية بالإمارات خطة المشاركة في انتخابات الرئاسة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

واصل الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لقاءاته بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،وذلك لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي .

وعقد رئيس اتحاد ، لقاء مع رؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية وأعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة ، للاطلاع علي آخر استعداداتهم  لحشد المصريين في الانتخابات الرئاسية ، المزمع إجراؤها في الخارج ايام ١و٢و٣ ديسمبر .

وشارك في اللقاء، أحمد  عجيلة رئيس النادي المصري بدبي  والمهندس أحمد جمعة نائب رئيس النادي والمستشار لطفي حسين رئيس النادي المصري بعجمان وبهاء حسين نائب رئيس النادي وماهر قنديل رئيس النادي المصري بام القوين والمهندس محمد الشافعي رئيس النادي المصري برأس الخيمة وخالد فريد نائب رئيس النادي المصري بالعين ومحمد حافظ رئيس النادي المصري ابوظبي والدكتور صبحي الجزيري صندوق التكافل   الي جانب عدد من رجال الأعمال المصريين بالامارات وهم عماد الصرفي وعوض الشريف ويوسف صديق ومحمود شوقي ونرمين عز ودينا حسين .


وأكد  أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم ومستمر ، مع جميع أعضائه في مختلف دول العالم ، خاصة أن القيادة السياسية التي قدمت لمصر الكثير وإعادة لها مكانتها دوليا وإقليميا تستحق أن يشارك الجميع في الانتخابات ردا  للجميل .


ووجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لممثلي و رؤساء الأندية المصرية بالإمارات المختلفة وكذلك مجموعة من قيادات الجالية، وذلك لجهودهم الكبيرة ودورهم الوطني في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وحرصهم علي حشد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للمشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة لهذا الدور الذي لم يتوقف منذ الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ و٢٠١٨ وكذلك التعديلات الدستورية.

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