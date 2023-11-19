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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الري: 98% من المياه في مصر مصدرها 10 دول خارج الحدود

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية و الري

قال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع موارد الري يواجه عددا من التحديات، مثل الزيادة السكانية، ندرة المياه، والتغيرات المناخية.

و أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن 98% من المياه في مصر تأتي من 10 دول خارج الحدود، مما يجعل هذا التحدي الأكبر، بالإضافة إلى تحديات ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة المؤثرة على الزراعة.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل مؤتمر المناخ COP 28، وكذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، في العاصمة الإدارية الجديدة.

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إشادة ببرنامج نوفي 

وأشاد وزير الموارد المائية والري، ببرنامج "نوفي"، الذي يقدم الدعم الفني والمادي لتخطي كل هذه التحديات، حيث قام البرنامج بعمل مشروع تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وعدد من المشروعات الأخرى من التوسع في مشروعات الري بالطاقة الشمسية، وغيرها.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن برنامج "نوفي" استطاع أن يشرك القطاع الخاص في استثمارات قطاع المياه التي كانت غير جاذبة له من قبل، واستطاع أن يشارك في توطين الصناعة والخلايا الضوئية، ونشر فكر الري الحديث.

وزير الموارد المائية والرى المياة مصر الري الزيادة السكانية

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