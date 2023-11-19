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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الزراعة: تنفيذ 4 مشروعات بقيمة 4.3 مليار دولار ضمن برنامج نوفي

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي

قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات مع شركاء التنمية في مجال الزراعة والري ضمن محور الغذاء لبرنامج نوفي بقيمة 3.400 مليار دولار ، مشيرا إلى أنه تم حشد 1.600 مليار دولار منها من خلال ووزارة التعاون الدولي.

وأضاف وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، أن التغير المناخي يمثل أكبر التهديدات لكثير من المجتمعات الامر الذي يصعب معه الوصول إلى التعهدات الدولية، وهو ما يجعل التكيف أكثر صعوبة وتكلفة لذلك يتم اتخاذ إجراءات جزرية لمواجهة التغيرات المناخية.

 الالتزام بالتمويل الميسر

وأشار وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي إلى أن الدول النامية لا تستطيع وحدها التغلب والتكيف  على الآثار التغيرات المناخية لذلك يجب الإلتزام بالتمويل الميسر المطلوب من المؤسسات الدولية على نحو أكثر استدامة.

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جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الزراعة محور الغذاء وزارة التعاون الدولي شركاء التنمية الري

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