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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد هدفيه في سيراليون

تريزيجيه
تريزيجيه

أعرب محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، عن سعادته بفوز الفراعنة على سيراليون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس العالم.

وقال "تريزيجيه"، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، "سعداء بالفوز وهدفنا التأهل لكأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف عن تسجيله هدفين اليوم، "لا أفكر بشكل فردي، كانت لدي الرغبة في الفوز بالمقام الأول بغض النظر عن هوية من يسجل الأهداف، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وسعيد بالمساهمة في فوز الفراعنة".

وأضاف أن الجميع كان يرغب في تحقيق الانتصار رغم أن الوقت لم يسعف منتخب مصر لعمل الاستشفاء قبل مواجهة سيراليون، بجانب رحلة السفر المرهقة التي استغرقت 9 ساعات، واللعب على النجيل الصناعي وارتفاع الرطوبة.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب مصر إلى 14 هدفا، منها 3 أهداف في تصفيات كأس العالم.
 

تريزيجيه منتخب مصر مصر سيراليون أون تايم سبورتس العالم

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