موراتا يقود تشكيل إسبانيا في ختام تصفيات اليورو أمام جورجيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة جورجيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا، مارتينيز، لي نورماند، وكارفاخال.

خط الوسط: جافي، رودريجو، وفابيان رويز.

خط الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ويلي سانيول، المدير الفني لمنتخب جورجيا، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: أزاروف، لوتشوشفيلي، كاشيا، كفيركفيلا، وكاكبادزي.

خط الوسط: كوتشوراشفيلي، كفيكفيسكيري، وتشاكفيتادزي.

خط الهجوم: ميكاوتادزي، وكفاراتسخيليا.

وكان المنتخب الإسباني حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ويستهدف تأمين صدارة الترتيب، التي يعتليها برصيد 18 نقطة حاليا، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع، بـ8 نقاط.