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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يبحث مع ماكرون تطورات الحرب في غزة ووضع الحدود مع لبنان

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات القتال في غزة والوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على الهجمات الصاروخية على الحدود اليوم.

وأضاف أن الأهداف شملت مجمعًا عسكريًا لحزب الله ونقطة مراقبة وبنية تحتية أخرى.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أعن اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل، لكنه يدفع الثمن باهظًا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت في مؤتمر صحفي اليوم عن القتال في شمال الاحتلال “إيران هي أصل العداء والعدوان ضد إسرائيل".

وأضاف جالانت: "الحرب متعددة الجبهات، على الرغم من أن حدتها تتركز على غزة".

ولفت إلى أنه “منذ بداية الحرب، أطلق حزب الله أكثر من 1000 قذيفة على أهداف إسرائيلية، لكنه تعرض لأضرار أكبر بكثير.. ويدفع حزب الله ثمناً باهظاً كل يوم".

وأشار إلى أننا "نتعامل مع حرب متعددة الجبهات لكن تركيزنا على غزة"، مستطردًا "رصدنا اتجاهًا متزايدًا من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها".

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