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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. الكشف الطبي على 1046 مواطنا بعزبة حماد في دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ خلال يوم الجمعة وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر الجارى، حيث تردد عليها ١٠٤٦ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٤ حالات بالإضافة إلى إجراء٢٧٢ تحليلا معمليا وفحص ١٩حالة بالأشعة و ٣١حالة أخرى بالسونار.

كما تم فحص ١١٢ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٤٨ مواطنا على مدار اليومين.

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