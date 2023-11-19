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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة مدوية.. سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة بشأن اختطاف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

علق اللواء سمير  فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على حادث اختطاف سفينة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين، ونفي إسرائيل بأن تكون السفينة تابعة لها، موضحاً أن الحادث سيكون له تأثيرا كبيرا على الملاحة العالمية.


وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران لها 4 أذرع في المنطقة، هي: “حزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا، وحزب الله في العراق، والحوثيون في اليمن”، لافتا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بضرب منابع البترول.

وشدد سمير فرج على أن الحادث عدوان على طريق ملاحة عالمية، وسيكون له تأثير كبير على العالم أجمع، كما أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية.

ولفت إلى أن جيبوتي تضم 6 قواعد عسكرية لعدة دول  أوروبية وأمريكية، لافتا إلى أن مصر لديها قوة بحرية قادرة على حمايتها بحرا، وتعد السادسة بين القوات البحرية على العالم.

الحل العسكري سيكون الأخير

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن الحل العسكري سيكون الأخير إذا فشل الحل الدبلوماسي بشأن السفينة المختطفة.

وأوضح أنه إذا لم يتم الإفراج عن السفينة المختطفة؛ سيكون هناك حل عسكري خلال 48 ساعة، مبينا أن العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثيين؛ تخفف الضغط على حماس في غزة.

سمير فرج سفينة إسرائيلية اختطاف سفينة أحمد موسى غزة

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