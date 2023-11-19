نيجيريا تواصل السقوط في تصفيات المونديال بالتعادل أمام زيمبابوي

واصل منتخب نيجيريا بدايته السيئة في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه منتخب زيمبابوي، في الجولة الثانية للمجموعة، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وبادر منتخب زيمبابوي بالتسجيل عن طريق والتر موسونا في الدقيقة الـ26، فيما أحرز كيليتشي إيهيانتشو هدف التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة الـ67، و فشلت محاولات المنتخبين لاقتناص النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليحصل كل منهما على نقطة.

وبذلك رفع منتخب نيجيريا، الذي افتتح مشواره بالمجموعة بالتعادل بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه منتخب ليسوتو المتواضع، إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق نقطة خلف منتخب جنوب أفريقيا المتصدر، الذي أصبح بإمكانه الآن تعزيز موقعه في القمة حال فوزه على مضيفه منتخب رواندا، الثلاثاء المقبل، في الجولة نفسها.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب زيمبابوي، الذي تعادل من دون أهداف مع مضيفه منتخب رواندا في الجولة الأولى، إلى نقطتين في المركز الثالث مؤقتاً، بفارق الأهداف خلف المنتخب النيجيري.