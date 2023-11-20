حقيقة اعتذار محمود ياسين جونيور عن مسلسل حسن الرداد الجديد|خاص

كشف الفنان الشاب محمود ياسين جونيور حقيقة الأخبار المتداولة حول اعتذاره عن مسلسل حسن الرداد الجديد محارب، والذى كان من المفترض ان يقدمه فى رمضان 2023 إلا أنه تم تأجيله لأسباب انتاجيه.



وقال محمود ياسين جونيور فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لم يعتذر عن المسلسل وأنه تعاقد عليه قبل موسم رمضان الماضى على أن يتم عرضه فى 2023 إلا أنه تم تأجيله لرمضان 2024.



وأضاف محمود ياسين أنه حتى الآن لم يتواصل أحد معه من الشركة المنتجة لمعرفة مصير المسلسل أو موعد تصويره لكنه متعاقد عليه وفى انتصار بدء التصوير.





محمود ياسين يلفت الأنظار

لفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، والذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه وحبيب، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.



مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقمسة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة فيما تتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.



قبل 55 مشكلة حب كان مسلسل الكتيبة 101، أحدث أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة. وتتناول أحداثه وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد فيها ياسين شخصية المجند أحمد صفوت. ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

