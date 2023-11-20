صحف السعودية| وفد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يبدأ جولة للدول الدائمين بمجلس الأمن.. تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية، اليوم الإثنين، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، يشارك في التحرك العربي - الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأضافت بين وزارة الخارجية السعودية، أن هذا التحرك يأتي باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك".

وفي خبر آخر، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دوليًّا في مجال ضمان أمن الطاقة، وإن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة، يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، التي تلعب دورًا محوريًا في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، مما يضمن أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي»، بتنظيم وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.

وأكد أهمية دراسة حالة أمن الطاقة في هذا العصر، التي من الممكن أن تُعزى إلى عدد من العوامل: كالصراع التقليدي، وعدم وجود خطط بديلة، والسرد المضلل القائل بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تحل محلّ الوقود الأحفوري، إضافة إلى مرور سنوات من قلة الاستثمار.

صحيفة المدنية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

وفي خبر آخر، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر مدينة أوموري ومقاطعات أخرى صباح اليوم الاثنين .

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية : أن الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا، فيما كان مركزه قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري .

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال، كما لم يتم الإعلان عن حالة تأهب لموجات "تسونامي".

صحيفة عكاظ

صرَّح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و1600 برميلٍ من المكثفات، إضافة إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن «الجله» في حقل «عسيكرة» في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل 46 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل «شدون» غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة – أ» بعد أن تدفق الغاز بمعدل 15.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 460 برميلاً من المكثفات.

وفي خبر آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 10.69 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023.

ووفقاً لتقرير المؤسسة، ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل في القطاعين خلال الربع الثالث 2023 بنحو 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 10.5 مليون مشترك.

وبلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 10.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع قدره 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 9.98 مليون مشترك.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.27 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثاني 2023.