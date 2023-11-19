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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا: اكتشفت الانسجام بيني وبين شعب السعودية| فيديو

إليسا
إليسا

أعربت الفنانة إليسا عن حبها القوي لشعب السعودية، وأنه يحب السعادة والفرحة دائمًا.

وأضافت إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد فى الرياض، لم أكن أتخيل هذا الانسجام بيني وبين شعب السعودية.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقالت: الشعب السعودي يحب الحياة والفرح، واكتشفت الإنسجام الكبير بيني وبين الجمهور، وأشكر سالم الهندي والمستشار وهيئة الترفيه على جهودهم لإتمام هذا اللقاء السنوي، وشكرًا للمستشار تركي آل شيخ إنه بيتيح لنا فرصة التواجد دائمًا بين الشعب السعودي". 

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لا أستطيع التعبير .. أول تعليق من إليسا عقب حفلها بالرياض |شاهد

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جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود فعل جمهور السعودية أمس ، عقب حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض .

وكتبت إليسا تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ، قائلة: لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لأنني محاطة بالحب السعودي والمضيف السعودي أمس ، حفظ الله هذا البلد وإلى أن نلتقي مرة أخرى.

وقد روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع X ، لحفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيا الثنائي إليسا ووائل كفوري، الحفل، مساء أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

مفاجأة رامي جمال فى حفل إليسا

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

وقال رامي جمال: أزيكوا أنا جيلكوا من دموع إمبارح ، لترد إليسا مازحًة: عايزين نضحك ونغني مفيش دموع .

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو من أول دقيقة وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.


إليسا تعلن عن تأجيل ألبومها الجديد بسبب أحداث غزة

وقد أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.

وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.

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