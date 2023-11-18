جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

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وقال رامي جمال: أزيكوا أنا جيلكوا من دموع إمبارح ، لترد إليسا مازحًة: عايزين نضحك ونغني مفيش دموع .

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو من أول دقيقة وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

وقد روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع X ، لحفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يحيي الثنائي إليسا ووائل كفوري الحفل مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

وأحيي أمس كل من المطربين رامي جمال، تامر عاشور، رامي صبري، آدم، حفل غنائي ، على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، والحفل يأتي تحت عنوان ليلة الدموع.

إليسا تعلن عن تأجيل ألبومها الجديد بسبب أحداث غزة

وقد أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.



وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات