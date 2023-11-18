عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال رامي جمال: أزيكوا أنا جيلكوا من دموع إمبارح ، لترد إليسا مازحًة: عايزين نضحك ونغني مفيش دموع .

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو من أول دقيقة وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

txt

ضمن فعاليات موسم الرياض.. تعرف على موعد حفل إليسا ووائل كفوري

txt

30 واحد ماتوا من عيلته | انهيار مخرجة فلسطينية شهيرة .. خاص

وقد روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع X ، لحفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يحيي الثنائي إليسا ووائل كفوري الحفل مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

وأحيي أمس كل من المطربين رامي جمال، تامر عاشور، رامي صبري، آدم، حفل غنائي ، على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، والحفل يأتي تحت عنوان ليلة الدموع. 

 

إليسا تعلن عن تأجيل ألبومها الجديد بسبب أحداث غزة

وقد أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.

وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات

 

 

​إليسا​ حفل إليسا ووائل كفوري حفلات موسم الرياض رامي جمال ليلة الدموع 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

سلوى عثمان تكشف سبب إقامة عزاء والدها في محافظتين .. فيديو

جميلة وحنينة .. شريف منير يمدح حفيدته على طريقته الخاصة | صور

منشور مؤثر من عمرو سلامة لـ روح مصطفى درويش بسبب هذا الفيلم

أخدت منى الحلو وسيبت الوحش .. أحمد سعد يهنىء ابنه بعيد ميلاده

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

لسه معرفناش مين قتل عصام الصياد.. صدقي صخر: فركش صوت وصورة

سعد الصغير يهاجم بوسى ويطالبها بدفع 200 ألف جنيه

إيهاب فهمي عن مقتنيات الفنانين داخل المتحف المصري: الإرث الفني للدولة المصرية

ترشيحاتنا

أحرقوا عائمة في دار السلام واعتدوا على العاملين بها.. قرار المحكمة بشأن المتهمين

أبومازن يدعو بايدن للتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال في غزة

شهب الأسديات تنير السماء .. ظاهرة بديعة تعيشها مصر الليلة

الأرصاد: اضطراب جوي وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تطورات بشأن مفاوضات الأسرى مع حماس

عندي أسئلة للحكومة متزعلش حد .. رسالة من لميس الحديدي على الهواء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ