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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا أستطيع التعبير .. أول تعليق من إليسا عقب حفلها بالرياض |شاهد

إليسا
إليسا

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود فعل جمهور السعودية أمس ، عقب حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض .

وكتبت إليسا تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ، قائلة: لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لأنني محاطة بالحب السعودي والمضيف السعودي أمس ، حفظ الله هذا البلد والى أن نلتقي مرة أخرى.

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جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

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إليسا بعد انتهاء خلافها مع روتانا: أخطأت عندما تعاونت مع شركة أخرى

وقد روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع X ، لحفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيا الثنائي إليسا ووائل كفوري الحفل مساء أمس السبت 18 نوفمبر ، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

مفاجأة رامي جمال فى حفل إليسا

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

وقال رامي جمال: أزيكوا أنا جيلكوا من دموع إمبارح ، لترد إليسا مازحًة: عايزين نضحك ونغني مفيش دموع .

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو من أول دقيقة وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.


إليسا تعلن عن تأجيل ألبومها الجديد بسبب أحداث غزة

وقد أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.

وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.

أحدث ظهور ل إليسا موعد حفل إليسا ووائل كفوري حفلات موسم الرياض رامي جمال تأجبل ألبوم إليسا

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