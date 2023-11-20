العائد الاستثماري بالدولار.. شراكة مصرية عمانية في قطاع التطوير العقاري

تعاقدت إحدى أكبر مطوري العقارات بسلطنة عمان بشراكة مع الجانب المصرى بهدف تسويق مشاريعها Uptown و Central 7 داخل للمصريين و للمستثمرين.

يمنح المطور العمانى مزايا كبيرة لعملائها في مصر طبقا لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في سلطنة عمان، وتشمل إقامة دائمة عن طريق شراء عقار في سلطنة عمان وإمكانية السفر بدون فيزا لدول الخليج، مع تميزها بانعدام الضرائب العقارية في السلطنة، بالإضافة الي فرصة هائلة للاستثمار، حيث تقدم عائد استثماري بالدولار.

ولدي المطور العمانى "وجهة" خطة توسعية تهدف من خلالها لتغيير مفهوم السوق العقاري في سلطنة عمان والتوسع بدول الخليج لتصبح من أكبر الشركات الرائدة في العالم العربي وشمال أفريقيا.



ويذكر أن المطور العقاري “وجهة” يتميز بالريادة والمصداقية، وله في السوق العماني محفظة كبيرة من المشاريع السكنية والتجارية، تشمل ١٥ مشروعا سكنيا و تجاريا، ويرأس مجلس إدارتها هزاع الساعدي ي والرئيس التنفيذي على الهاشمي.

وفي إطار الخطة التوسعية ل B2B والتي تستهدف من خلالها تنويع محفظة أعمالها ليس فقط داخل مصر بل على المستوى الدولي، وجاء التعاقد مع المطور العمانى لمشروع سكني ذو موقع متميز واحة المعرفة بمسقط سلطنة عمان.



حيث يتفرد بإطلالة على مساحة واسعة من اللاندسكيب و water features وحمام سباحة وتنوع في مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين ١٠٠متر الى ٣٠٠متر وفي إطار خطة التسكين الزمنية، يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيبات المطبخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات.

و أيضا تسويق ثاني مشروعاتها Central 7 وهو مشروع تجاري إداري ووفقا للجدول الزمنى للمشروع فمن المقرر أن تتم التسليمات في غضون سنتين.