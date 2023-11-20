بمعلقتين نشا وماء.. أوفر طريقة لعمل التومية بأسرار المطاعم

تعد التومية من المقبلات التي يعشقها الكثير والتي تقدم مع الأكلات المختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم أوفر طريقة لعمل التوميه بأسرار المطاعم.



المكونات

كوب ماء

معلقتان نشا

كوب ماء ندوب فيه معلقتين كبار نشا وعلى النار مع التقليب المستمر تتماسك نرفعها من النار

ونسيبها تبرد

باقي المكونات

نحط خليط النشا المتماسك في

الكبة أو الخلاط عليهم

معلقة كبيرة خل

٣ ملاعق حليب

رشة ملح

فصين توم

عصير ليمونه

٢ معلقز زبادي

٢ معلقة مايونيز

ونخلطهم جيدا ونضيف

ربع كوب زيت نباتي بالتدربج

حتي يتقل القوام ونحفظها في الثلاجة حتى وقت الاستخدام

يقدم مع الشاورما والمشويات والفراخ البروستد والبانيه وبالهنا والشفا