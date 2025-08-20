حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 62122 شهيدًا و156758 مصابًا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

الوزارة أكدت أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الغارات واستهداف الأحياء السكنية، مع وجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض، وعجز الطواقم الطبية عن التعامل مع حجم الكارثة.

المنشآت الطبية عاجزة والمساعدات غير كافية

تعاني المستشفيات من انهيار شبه كامل في خدماتها بسبب الاستهداف المتكرر، ونفاد الوقود والأدوية، ما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى. ورغم وصول بعض المساعدات، إلا أنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع.

دعوات دولية لوقف فوري لإطلاق النار

تتزايد المطالبات الدولية بوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من مجاعة وشيكة وانهيار تام للخدمات الأساسية في غزة.