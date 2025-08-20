ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات في غزة إلى 2018 شهيدًا و14947مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات الإنسانية إلى 2018 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 14947 شخصًا، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

قصف مباشر لمراكز الإغاثة

وأوضحت الوزارة أن القصف استهدف مراكز تقدم المساعدات للنازحين والمدنيين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بينهم نساء وأطفال. وتسبب القصف في دمار واسع في البنية التحتية الخاصة بتوزيع المساعدات، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية أوسع.

دعوات للتدخل الدولي

ودعت الوزارة والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، محذّرة من انهيار النظام الصحي في القطاع تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المصابين ونقص الإمدادات الطبية.