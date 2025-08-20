قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات في غزة إلى 2018 شهيدًا و14947مصابًا

منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات الإنسانية إلى 2018 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 14947 شخصًا، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

قصف مباشر لمراكز الإغاثة

وأوضحت الوزارة أن القصف استهدف مراكز تقدم المساعدات للنازحين والمدنيين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بينهم نساء وأطفال. وتسبب القصف في دمار واسع في البنية التحتية الخاصة بتوزيع المساعدات، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية أوسع.

دعوات للتدخل الدولي

ودعت الوزارة والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، محذّرة من انهيار النظام الصحي في القطاع تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المصابين ونقص الإمدادات الطبية.

