صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات إسرائيلية وتحذيرات من وابل صواريخ

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الاثنين، بسماع صوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الاسرائيلية في غلاف غزة.



ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، دوت صافرات الانذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة، مما يشير إلى وابل من الصواريخ قادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق قذائف هاون على موقع للجيش على الحدود مع لبنان.

وأكدت الإذاعة أن قوات جيش الاحتلال ترد على مصدر إطلاق النيران.

و حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من "احتمال أن تشهد المنطقة وضعا جديدا".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد،: "نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائلالمقاومة، التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين".