عاجل
بنك الاستثمار الأوروبي : مستعدون لتنمية قطاع الشرب والصرف الصحي بمصر صحف الإمارات.. استشهاد 41 فلسطينيا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية.. مسئول في الرئاسة الإماراتية يزور الأطفال الفلسطينيين في المستشفي اجتماع لتحالف الأعمال العربي الصيني لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بكين والدول العربية غرابة: استبعاد ثلاثي المنتخب قرار فيتوريا وعبور سيراليون خطوة نحو التأهل لكأس العالم تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات إسرائيلية وتحذيرات من وابل صواريخ

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الاسرائيلية

 

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الاثنين، بسماع صوت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الاسرائيلية في غلاف غزة.


ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، دوت صافرات الانذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة، مما يشير إلى وابل من الصواريخ قادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق قذائف هاون على موقع للجيش على الحدود مع لبنان.

وأكدت الإذاعة أن قوات جيش الاحتلال ترد على مصدر إطلاق النيران.

و حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من "احتمال أن تشهد المنطقة وضعا جديدا".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد،: "نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائلالمقاومة، التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين".

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذائف هاون إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الحدود مع لبنان المستوطنات الاسرائيلية جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

بعد المواجهات.. اندلاع حريق بمستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. وزير الصحة يزور معبر رفح لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج

تفاصيل استقبال مصر للأطفال الخدج الفلسطينيين

جهاز بحجم كبسولة يغير مسار الطب| اكتشف أكثر

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية غرقت في البحر الأسود

أسماء لله لا يجوز تسمية الأبناء بها.. المفتي يكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

فيديو

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ