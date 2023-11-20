إصدار 1096 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء

قال علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، بمحافظة شمال سيناء، إنه تم إصدار 1096 بطاقة خدمات متكاملة.

وأفاد أنه تم توزيع هذه البطاقات على الوحدات الاجتماعية وعددها 41 وحدة على مستوى المحافظة منها 8 وحدات بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

110جنية:

وأضاف غيط، أنه على أصحاب البطاقات تسديد مبلغ 110 جنيه ببنك ناصر الاجتماعي وتسليم الإيصال إلى رئيس الوحدة الاجتماعية التابع لها لتسلم البطاقة.

من جانبه ، صرح د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أنه قد تم الإعلان عن إصدار هذه البطاقات عبر ملتقى" قادرون _باختلاف_بشمال_سيناء"، الذي أنشأه مطلع مايو 2023 لعرض قضايا ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد سلامة ، بالدور الفعال الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشهدون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا الشكر إلى د. نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وعلي غيط وكيل الوزارة بشمال سيناء.

كما أكد سلامة، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي هدية الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من مزايا منها ما يتعلق بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة والإدراج ضمن منظومة تكافل وكرامة والحصول على تخفيض في وسائل المواصلات وضريبة الأجور والإعفاء من رسوم الطرق إلى غير ذلك من المزايا.