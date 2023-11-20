رفع درجة الاستعداد بالدقهلية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة قطاعات الشركة لمواجهة هطول الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية؛ من خلال تمركزات لفرق الطوارئ، وجاهزية جميع المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.

وعقب هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المحافظة، قامت الشركة بالتعامل الفوري معها بواسطة الأفراد وسيارات الكسح والنافوري، حرصًا من الشركة على عدم إعاقة حركة المرور بسبب مياه الأمطار.

وتتلقي الشركة شكاوي المواطنين على مدار ٢٤ ساعة من الخط الساخن ١٢٥ من أي خط أرضي على مستوى المحافظة.