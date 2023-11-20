الرسالة بـ 1.5 دولار| حقيقة فرض رسوم على واتساب.. اشتراك شهري وقرار من “جوجل”.. تفاصيل

تطبيق واتساب.. في الساعات القليلة الماضية، اثيرت حالة من الجدل بين مستخدمي تطبيق واتساب للرسائل النصية، وذلك عقب تداول عدة أخبار تفيد بفرض تطبيق واتساب رسوم مالية علي خدمة المراسلات، بالإضافة إلي قرار "جوجل" لتطبيق اشتراك شهري علي خدمة التخزين علي تطبيق واتساب.

واثيرت الحيرة والجدل بين رواد السوشيال ميديا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة مستخدمي منصة "واتساب"، وتساءلوا عن مدي صحة الخبرين في فرض واتساب رسوم مالية علي الرسائل النصية وفرض جوجل اشتراك بسبب سعة التخزين عبر الواتساب.

الرسالة بـ 1.5 دولار

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منشور يفيد بفرض تطبيق واتساب رسوم مالية بقيمة 1.5 دولار على خدمة المراسلات داخل التطبيق، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، وانتشر هذا المنشور بنفس الصياغة بشكل واسع ومتداول عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء نص المنشور: "السبت صباحا واتساب ستصبح مراسلاته مدفوعة الأجر، إذا كان لديك 30 أي ثلاثين عنوانًا على الواتساب أرسل لهم هذه الرسالة، وبهذه الطريقة سيتم اعتبارك مستعملا مواظبا على الواتساب ويصبح عندك logo عبارة عن دائرة زرقاء، وتبقى مراسلاتك ومكالماتك مجانية".

وتابع المنشور: "لقد تم الحديث عن هذا الإجراء الجديد من طرف إدارة واتساب هذا اليوم في القناة الفرنسية تي أف1 TF1 حيث سيصبح هناك معلوم مالي يقدر ب 1.5 دولار عن كل رسالة (واحد فاصل خمسة دولار). أرسل هذه الرسالة لثلاثين شخصا مستعملا للواتساب. وعندما يتم إرسالها إلى ثلاثين شخصا ستصبح هناك إضاءة زرقاء (وفي حال عدم قيامك بذلك فسيصبح استعمال الواتساب بمقابل مالي)".