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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثل البريطاني جوس آكلاند عن عمر يناهز 95 عامًا

صدى البلد

توفى الممثل البريطاني جوس آكلاند الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل "Lethal Weapon 2" و "Mighty Ducks" و "White Mischief"، عن عمر يناهز 95 عامًا. 

وأعلن وكيل أعماله وصديقه بول بيرسون عن وفاته لصحيفة هوليوود ريبورتر. 

ووفقًا لوكيله، توفي آكلاند بسلام بسبب تقدمه في العمر، وكان محاطًا بعائلته في اللحظات الأخيرة. 

وأشاد بيرسون بذكاء آكلاند وعاطفته ووصفه بأنه السبب وراء وجود كلمة "عظيم" في القاموس بالنسبة له.

وصدر بيان من عائلة آكلاند يصفه بأنه "الأب المحب"، حيث أشاروا إلى صوته الفريد وحضوره الساحر الذي أضفى قوة وجاذبية خاصة على أدواره. 

جوس آكلاند وُلد باسم سيدني إدموند جوسلين أكلاند في 29 فبراير 1928. 

ودرس في المدرسة المركزية للخطابة والدراما، وبدأ مشواره الفني على المسرح عندما كان عمره 17 عامًا في مسرحية "The Hasty Hart".

 ظهر لأول مرة في دور مساعد في فيلم "Ghost Ship" عام 1952 من إخراج فيرنون سيويل ولكن بعد ذلك، استغرق وقتًا طويلاً حتى عاد إلى السينما.

الممثل البريطاني جوس آكلاند جوس آكلاند Ducks White Mischief هوليوود ريبورتر

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