عائلات أسرى إسرائيل توجه رسالة لـ"بن جفير" بشأن قانون "إعدام الفلسطينيين"

وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن الترويج لمناقشة الكنيست مشروع قانون "إعادم أسرى فلسطينيين".

وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": الآن ليس الوقت المناسب للترويج لهذا القانون (إعدام أسرى فلسطينيين)".

وأضافوا: "لقد حاولنا خلال الأسابيع القليلة الماضية التواجد في هذه الحرب حيث يوجد أشخاص بين الحياة والموت".

وتابعوا: كيف يمكنك والآن الترويج لهذا القانون.. حان الوقت لإعادة الأسرى إلى وطنهم".

وسيناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".