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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من كتائب المجاهدين الفلسطينية بشأن الأسرى الإسرائيليين

أسرى جيش الاحتلال
أسرى جيش الاحتلال

أعلنت كتائب المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى إسرائيليين.

وقالت "كتائب المجاهدين"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة "إكس" اليوم: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى العدو، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولاً".

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

كما أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع  6 جنود  إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت سرايا القدس: "استهدفنا تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت سرايا القدس إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.

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