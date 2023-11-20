دمار هائل.. شاهد ماذا فعل حزب الله في مركز قيادة للاحتلال.. فيديو

نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، لقطات مصورة أظهرت دمارا هائلا في ثكنة "بيرانيت" التابعة لجيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان بعد استهدافها من حزب الله بصواريخ "بركان".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ.

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

وأضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

وجاء ذلك في ضوء التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل بسبب ما يشهده قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر منذ هجمات 7 أكتوبر.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

وأكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت سرايا القدس: "استهدفنا تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".

وأشارت سرايا القدس إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.