عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشارك الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل .. صور

صدى البلد

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء باليوم العالمى لحقوق الطفل حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى احتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) ، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان ، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية .

 وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد (100) طفل من طلبة مدارس القاهرة ، حيث تم إستقبالهم بإحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم ، وقد لاقى ذلك إستحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

 

 كما قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتنظيم زيارة لعدد (50) طفلا من طلبة مدارس القاهرة ، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق ، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم .

 كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

 كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفلا من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة ، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

 وقد إضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة.

 ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

 ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ، ولاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام .

F8795592-3427-447E-BDED-549C3C12966B
F8795592-3427-447E-BDED-549C3C12966B
0BE1CF38-9584-4B14-B5BD-388829B06051
0BE1CF38-9584-4B14-B5BD-388829B06051
F146BCC0-0516-4BF8-B8F8-450FD85107D8
F146BCC0-0516-4BF8-B8F8-450FD85107D8
3A52485B-FFD0-44EB-8373-10ACAF3F5C27
3A52485B-FFD0-44EB-8373-10ACAF3F5C27
17E25E1D-66D4-4271-A9DD-75BA0F5C30AB
17E25E1D-66D4-4271-A9DD-75BA0F5C30AB
2D1D52B2-76AF-488E-B24D-8AAA4C1CB306
2D1D52B2-76AF-488E-B24D-8AAA4C1CB306
12E058E1-AEC3-4116-A42E-ECD0B234E304
12E058E1-AEC3-4116-A42E-ECD0B234E304
AB7A065B-3CD9-479B-A995-FA7936ED5206
AB7A065B-3CD9-479B-A995-FA7936ED5206
1E646786-8A96-4BA4-9533-B2BF5867B7AE
1E646786-8A96-4BA4-9533-B2BF5867B7AE
A8CDE67D-2EFA-4DBD-BADF-B6D53542E494
A8CDE67D-2EFA-4DBD-BADF-B6D53542E494
98C5D254-8D98-4B2B-98CC-135E514D956D
98C5D254-8D98-4B2B-98CC-135E514D956D
7E801FB8-53A7-4BCC-ACB4-CBF16EA6C77E
7E801FB8-53A7-4BCC-ACB4-CBF16EA6C77E
8EB3532C-F21D-4796-991B-F0F31A09923A
8EB3532C-F21D-4796-991B-F0F31A09923A
630990E6-A466-4EA3-89F0-EC4E535A54B6
630990E6-A466-4EA3-89F0-EC4E535A54B6
507767C2-7BDD-402E-8E5B-FFB3D44021FB
507767C2-7BDD-402E-8E5B-FFB3D44021FB
B88C4B65-A45B-417C-8E92-746FB3024C1E
B88C4B65-A45B-417C-8E92-746FB3024C1E
أجهزة وزارة الداخلية الاطفال الايتام المرور والحماية المدنية المنشآت الشرطية اليوم العالمي لحقوق الطفل حقوق الطفل حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

حقيقة تراجع دي ماريا عن قرار الاعتزال الدولي قبل بطولة كوبا أمريكا

انفوجراف.. المصادر الرئيسة لتدفق النقد الأجنبي في مصر

القاهرة الإخبارية: وصول ولي عهد الأردن إلى مطار العريش

إيلون ماسك يعلن الحرب بسبب اليهود .. ما القصة ؟

رجل ضمن أجمل 20 سيدة في الكون.. كيف حدث ذلك

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

فيديو

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ