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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء قبول التدريب المجاني على مهنتي الصوب الزراعية واللحام بالأقصر

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى فتح باب التقديم للشباب الراغب فى الحصول على التدريب المهنى فى مجالات الصوب الزراعية ، واللحام ، بواقع 20 متدربا لكل برنامج تدريبي ، بمركز التدريب المهنى بالطود بالرضوانية .                                                                 

   سوف تبدأ المديرية فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين فور الانتهاء من العدد المطلوب من المتدربين بمقر المديرية ، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، من الشباب من سن 18 إلى 45 سنة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية ، أن إدارة التدريب المهني بالمديرية أعدت البرامج التدريبية وجهزت المناهج والأساليب التدريبية استعداداً لبدء الدورات المجانية ، التي توفرها المديرية للشباب .                                                                    وأكد مدير المديرية؛ أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق ذلك وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب وتنفيذ الخطط الموضوعة .                                                     

  وأوضح  مدير المديرية  أنه على الراغبين فى الحصول على التدريب التقديم بمقر المديرية ، حيث يمنح المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للتدريب تساعده فى الحصول على فرصة عمل أو توجيهه للجهات المانحة للقروض فى حالة رغبته فى البدء بمشروع خاص بالتنسيق والتعاون مع المديرية .

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